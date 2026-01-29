Рейтинг@Mail.ru
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров
18:36 29.01.2026
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия не видела целиком "план из 20 пунктов" по украинскому урегулированию, отредактированный и продвигаемый Киевом и Западом, но уже в промежуточных вариантах нет требования уважать права меньшинств на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видели того документа, который Владимир Зеленский постоянно называет "планом из 20 пунктов". Его, как мы понимаем, украинцы и европейцы "перелопатили" по сравнению с первоначальным планом США и сейчас пытаются "продать" американской администрации свое видение этого "мира". Целиком его мы до сих пор не видели, но те промежуточные варианты уже не содержат требования обеспечивать и уважать права национальных меньшинств", - сказал министр в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира
Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира
Вчера, 18:25
 
 
