https://ria.ru/20260129/lavrov-2071064102.html
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров
Россия не видела целиком "план из 20 пунктов" по украинскому урегулированию, отредактированный и продвигаемый Киевом и Западом, но уже в промежуточных вариантах РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:36:00+03:00
2026-01-29T18:36:00+03:00
2026-01-29T18:36:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071060751.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
В плане Киева нет требования уважать права меньшинств, заявил Лавров
Лавров: в продвигаемом Киевом плане нет требования уважать меньшинства