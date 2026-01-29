Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил гарантии безопасности по Украине, выработанные еще в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2026
18:32 29.01.2026
Лавров оценил гарантии безопасности по Украине, выработанные еще в Стамбуле
в мире
украина
россия
стамбул
сергей лавров
в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Честные гарантии безопасности для России и Украины для урегулирования украинского конфликта – те, что были выработаны по итогам переговоров в Стамбуле в 2022 году, предполагавшие, помимо прочего, отсутствие иностранных военных баз на Украине, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Гарантии безопасности, которые были честными, сформулировали в Стамбуле в апреле 2022 года по итогам нескольких раундов переговоров, прекрасно организованных нашими турецкими друзьями", - сказал он в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Он указал, что те гарантии безопасности предусматривались как для России, так и для Украины, а также затрагивали весь регион.
"Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности – отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами – всё подробно и конкретно", - отметил Лавров.
