Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы

"Знание того, как в прошлые столетия обсуждались те или иные темы, как они решались или не решались, также добавляет аргументов и зачастую позволяет находить свежие решения уже в новых условиях. Повторю, что необходимо знать историю своей страны и ее геополитические и географические интересы, заданные самим ходом развития и расположением наших государств", - добавил министр.