Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Турецкая и российская школы дипломатии схожи тем, что дипломатических работников стараются готовить с учетом глубокого погружения в историю своей страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Турецкая и российская школы дипломатии схожи тем, что дипломатических работников стараются готовить с учетом глубокого погружения в историю своей страны, заявил
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Во-первых, это дипломатическая школа. Она есть и в России
. Ей не одно столетие. У турецких дипломатов такая школа тоже есть... Это школа с точки зрения глубокого погружения и в историю своей страны, и дипломатии. Для нас это тоже характерно. Именно так мы стараемся готовить и воспитывать своих дипломатов. Так обеспечивается преемственность ", - сказал Лавров
в интервью турецким СМИ - телеканалу TGRT и газете Turkiye, отвечая на вопрос, что его удивляет и привлекает в турецкой дипломатии.
Глава МИД России отметил, что работа на продолжение линии, которую столетия назад начинали предшественники-дипломаты на благо страны и народа, придает дополнительные силы.
"Знание того, как в прошлые столетия обсуждались те или иные темы, как они решались или не решались, также добавляет аргументов и зачастую позволяет находить свежие решения уже в новых условиях. Повторю, что необходимо знать историю своей страны и ее геополитические и географические интересы, заданные самим ходом развития и расположением наших государств", - добавил министр.
Лавров заключил, что у российской и турецкой дипломатии здесь много общего и что в работе с дипломатами из Турции
представители России всегда чувствуют себя комфортно.