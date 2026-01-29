Рейтинг@Mail.ru
Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071061725.html
Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы
Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы
Турецкая и российская школы дипломатии схожи тем, что дипломатических работников стараются готовить с учетом глубокого погружения в историю своей страны, заявил РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:30:00+03:00
2026-01-29T18:30:00+03:00
в мире
россия
турция
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071060751.html
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057390836.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сергей лавров
В мире, Россия, Турция, Сергей Лавров
Лавров сравнил турецкую и российскую дипломатические школы

Лавров отметил сходство турецких и российских школ дипломатии

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Турецкая и российская школы дипломатии схожи тем, что дипломатических работников стараются готовить с учетом глубокого погружения в историю своей страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Во-первых, это дипломатическая школа. Она есть и в России. Ей не одно столетие. У турецких дипломатов такая школа тоже есть... Это школа с точки зрения глубокого погружения и в историю своей страны, и дипломатии. Для нас это тоже характерно. Именно так мы стараемся готовить и воспитывать своих дипломатов. Так обеспечивается преемственность ", - сказал Лавров в интервью турецким СМИ - телеканалу TGRT и газете Turkiye, отвечая на вопрос, что его удивляет и привлекает в турецкой дипломатии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира
Вчера, 18:25
Глава МИД России отметил, что работа на продолжение линии, которую столетия назад начинали предшественники-дипломаты на благо страны и народа, придает дополнительные силы.
"Знание того, как в прошлые столетия обсуждались те или иные темы, как они решались или не решались, также добавляет аргументов и зачастую позволяет находить свежие решения уже в новых условиях. Повторю, что необходимо знать историю своей страны и ее геополитические и географические интересы, заданные самим ходом развития и расположением наших государств", - добавил министр.
Лавров заключил, что у российской и турецкой дипломатии здесь много общего и что в работе с дипломатами из Турции представители России всегда чувствуют себя комфортно.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров: Белоруссия и Турция могут стать посредниками в украинском конфликте
25 ноября 2025, 13:11
 
В миреРоссияТурцияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала