18:28 29.01.2026 (обновлено: 23:02 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071061272.html
Лавров назвал временное перемирие неприемлемым для России
Лавров назвал временное перемирие неприемлемым для России
в мире
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Лавров заявил о неприемлемости перемирия, которого хочет Зеленский

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим, неприемлемо для России с учетом вероятности его использования для перевооружения Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо", - сказал министр в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Он напомнил об опыте использования любых перемирий для накачивания Украины оружием, насильственной мобилизации украинцев в ряды ВСУ и общей передышки для киевского режима с расчетом на дальнейшую войну с Россией.
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом
Вчера, 18:17
 
