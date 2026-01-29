В Сирии воплощается задуманная Россией интеграция курдов, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Турция давно задумывали процессы по интеграции сирийских курдов в политическую жизнь страны, сейчас эти процессы начинают осуществляться, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В современной Сирии начинают реализовываться процессы, которые мы давно задумывали с турецкими друзьями. Имею в виду вовлечение курдов в политическую жизнь, политические и силовые структуры, в армию Сирийской Арабской Республики", - сказал он в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT.
"Состоялись несколько саммитов в 2019-2020 годах. По их итогам были достигнуты договоренности, в том числе в отношении нейтрализации подозрений относительно планов курдов в Сирийской Арабской Республике. Сейчас эти планы уже обретают "плоть и кровь", - подчеркнул Лавров.
Командование курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийские власти 18 января достигли соглашения, которое включает прекращение огня и интеграцию курдских формирований в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14 пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* и их семей.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.