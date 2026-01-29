Россия готова сыграть важную роль в соглашениях по Ирану, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия готова сыграть ключевую роль в достижении договоренностей по иранской ядерной программе, в Тегеране, Вашингтоне и Тель-Авиве это знают, РФ уже играла такую роль в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.