Россия готова сыграть важную роль в соглашениях по Ирану, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия готова сыграть ключевую роль в достижении договоренностей по иранской ядерной программе, в Тегеране, Вашингтоне и Тель-Авиве это знают, РФ уже играла такую роль в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Так, чуть более десяти лет назад, в 2015 году, Россия сыграла ключевую роль в достижении договоренности по ядерной программе Ирана, в том числе путем вывоза в нашу страну излишков обогащенного урана сверх количества, согласованного для исламской республики. Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают", - сказал Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.