Лавров отметил материалы США, что у России нет притязаний на Гренландию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва обратила внимание на ряд материалов американских политологов и деятелей о том, что Россия никаких притязаний на Гренландию никогда не имела и не имеет до сих пор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.