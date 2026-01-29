Лавров отметил материалы США, что у России нет притязаний на Гренландию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва обратила внимание на ряд материалов американских политологов и деятелей о том, что Россия никаких притязаний на Гренландию никогда не имела и не имеет до сих пор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно попыток объяснить этот достаточно резкий ход Вашингтона тем, что надо как можно скорее обезопасить Гренландию и вообще этот регион от "поползновений" России и Китая, то мы услышали, что говорят официальные лица в администрации президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа)", - сказал министр в интервью TGRT и газете Turkiye.
"Мы обратили внимание и на то, что много политологов, политических деятелей в США, которые не входят в администрацию, мгновенно опубликовали ряд материалов, где утверждается на основе фактов (вернее на основе отсутствия фактов), что Россия никаких притязаний на Гренландию никогда не имела и не имеет до сих пор", - подчеркнул Лавров.
Министр напомнил о недавнем заявлении российского президента Владимира Путина по ситуации с Гренландией.
"Он четко сказал, что это не наш вопрос, это не наша проблема, напомнил о том, что в тех краях земли и продавались, и приобретались, и выразил уверенность, что Соединенные Штаты, Дания и Гренландия как-нибудь разберутся между собой", - подчеркнул Лавров.
Путин 21 января акцентировал внимание, что тема намерений США в отношении Гренландии РФ не касается.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.