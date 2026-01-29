Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
29.01.2026
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
в мире
россия
сергей лавров
иран
израиль
россия
иран
израиль
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва всегда предлагает свои "добрые услуги" для сглаживания напряженности между Ираном и Израилем, так как у России хорошие отношения с этими государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поскольку у нас хорошие отношения с Израилем и с Ираном, всегда предлагаем "добрые услуги" в том, что касается необходимости разрядить эту обстановку", - сказал Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом
Заголовок открываемого материала