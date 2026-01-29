https://ria.ru/20260129/lavrov-2071059860.html
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
Москва всегда предлагает свои "добрые услуги" для сглаживания напряженности между Ираном и Израилем, так как у России хорошие отношения с этими государствами,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:19:00+03:00
2026-01-29T18:19:00+03:00
2026-01-29T18:31:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071059679.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, иран, израиль
В мире, Россия, Сергей Лавров, Иран, Израиль
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
Лавров: РФ всегда предлагает свои услуги по ситуации вокруг Ирана и Израиля