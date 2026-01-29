Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом

"Понятно, что речь не о каких-то "случайностях", междоусобицах между двумя соседними народами. Речь о геополитическом проекте, который Запад многократно, за долгие столетия истории предпринимал для того, чтобы ослабить, разрушить нашу страну", - сказал также министр, упомянув в качестве примеров наполеоновское и гитлеровское вторжения.