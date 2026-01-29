Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом - РИА Новости, 29.01.2026
18:17 29.01.2026
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом
Россия рассматривает украинский конфликт как столкновение с Западом, в котором сама Украина выступает пешкой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
украина
россия
сергей лавров
украина
россия
в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом

Лавров: Россия рассматривает конфликт на Украине как столкновение с Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия рассматривает украинский конфликт как столкновение с Западом, в котором сама Украина выступает пешкой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ – да. Украина – это пешка", - сказал министр в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye.
Лавров подчеркнул, что Украина выступила инструментом Запада для наращивания у границ России плацдарма, с которого можно создавать угрозы безопасности РФ. Эта работа велась с момента обретения Украиной независимости, указал министр. Он напомнил о роли Запада в первом майдане на Украине в 2004 году и отметил, что бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд сама признавалась в расходовании 5 миллиардов долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в "антиРоссию".
"Понятно, что речь не о каких-то "случайностях", междоусобицах между двумя соседними народами. Речь о геополитическом проекте, который Запад многократно, за долгие столетия истории предпринимал для того, чтобы ослабить, разрушить нашу страну", - сказал также министр, упомянув в качестве примеров наполеоновское и гитлеровское вторжения.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине
