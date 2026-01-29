"Сейчас уже в очередной раз запросили у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" — сказал он в интервью TGRT и газете Turkiye.
"Ооновское руководство это проглотило. В Косово референдумов не было: просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение неприменимо, потому что применима территориальная целостность", — указал Лавров.
"У меня большие вопросы. Будем ждать ответа. Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря. Он не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава ООН о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства", — добавил он.