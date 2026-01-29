Россия призвала ООН признать право новых регионов на самоопределение

«

"Сейчас уже в очередной раз запросили у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" — сказал он в интервью TGRT и газете Turkiye.