Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными

"Судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир", - сказал Лавров.