Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Западные гарантии безопасности Украине, цель которых сохранить киевский режим на какой-то части территорий бывшей Украины, вряд ли могут обеспечить надежный... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:14:00+03:00
2026-01-29T14:14:00+03:00
2026-01-29T14:34:00+03:00
киев
украина
в мире
россия
сергей лавров
марко рубио
киев
украина
россия
Новости
ru-RU
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Лавров: гарантии безопасности Киеву вряд ли обеспечат надежный мир
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западные гарантии безопасности Украине, цель которых сохранить киевский режим на какой-то части территорий бывшей Украины, вряд ли могут обеспечить надежный мир, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио
, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
. Лавров
подчеркнул, что Москва
не знает, о каких гарантиях договорились стороны.
"Судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир", - сказал Лавров.