Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными - РИА Новости, 29.01.2026
14:14 29.01.2026 (обновлено: 14:34 29.01.2026)
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западные гарантии безопасности Украине, цель которых сохранить киевский режим на какой-то части территорий бывшей Украины, вряд ли могут обеспечить надежный мир, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Лавров подчеркнул, что Москва не знает, о каких гарантиях договорились стороны.
"Судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир", - сказал Лавров.
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров
Вчера, 14:09
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров
