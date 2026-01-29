Рейтинг@Mail.ru
14:09 29.01.2026
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Политические вопросы в переговорах по украинскому урегулированию были обозначены президентом России Владимиром Путиным, они сохраняют свою силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Вопросы политические были обозначены президентом, они сохраняют свою силу. Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления", - сказал Лавров журналистам, говоря о процессе украинского урегулирования.
