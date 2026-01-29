https://ria.ru/20260129/lavrov-2070980872.html
Киевский режим проводит русофобскую политику, заявил Лавров
Киевский режим проводит русофобскую политику, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
Киевский режим проводит русофобскую политику, заявил Лавров
Киевский режим проводит русофобскую и неонацистскую политику, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:07:00+03:00
2026-01-29T14:07:00+03:00
2026-01-29T14:16:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
марко рубио
мирный план сша по украине
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, марко рубио, мирный план сша по украине, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Мирный план США по Украине, Сергей Лавров
Киевский режим проводит русофобскую политику, заявил Лавров
Лавров: киевский режим проводит русофобскую неонацистскую политику