Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр также высказался о тех, кто делает заявления по этому вопросу.

"Те, кто пытаются всякие делать заявления, о чем там говорят, кто кому чего обещал, те просто не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям", - заявил Лавров.