Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби
Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби
Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:03:00+03:00
2026-01-29T14:03:00+03:00
2026-01-29T14:13:00+03:00
абу-даби
россия
Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби
Лавров: РФ не комментирует переговоры, проходящие в закрытом режиме
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ну вы знаете, Дмитрий Сергеевич Песков
уже говорил, что в отличие от украинцев, от американцев, мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, мы не комментируем", - сказал Лавров
, отвечая на вопрос журналистов о переговорах в Абу-Даби
.
Министр также высказался о тех, кто делает заявления по этому вопросу.
"Те, кто пытаются всякие делать заявления, о чем там говорят, кто кому чего обещал, те просто не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям", - заявил Лавров.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России
, США
и Украины
прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио
заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.