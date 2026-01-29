Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби

Рейтинг@Mail.ru
14:03 29.01.2026 (обновлено: 14:13 29.01.2026)
Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
абу-даби, россия
Абу-Даби, Россия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ну вы знаете, Дмитрий Сергеевич Песков уже говорил, что в отличие от украинцев, от американцев, мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, мы не комментируем", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о переговорах в Абу-Даби.
Министр также высказался о тех, кто делает заявления по этому вопросу.
"Те, кто пытаются всякие делать заявления, о чем там говорят, кто кому чего обещал, те просто не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям", - заявил Лавров.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Абу-ДабиРоссия
 
 
