https://ria.ru/20260129/lavrov-2070978856.html
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:01:00+03:00
2026-01-29T14:01:00+03:00
2026-01-29T14:53:00+03:00
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2070982038.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат)
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина