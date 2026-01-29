Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 29.01.2026 (обновлено: 14:53 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/lavrov-2070978856.html
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:01:00+03:00
2026-01-29T14:53:00+03:00
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2070982038.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат)
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины якобы уже достигнуто. Он добавил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Вашингтона.
"Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин обозначил вопросы в переговорах по Украине, заявил Лавров
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияУкраинаВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала