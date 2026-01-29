https://ria.ru/20260129/lavrov-2070978440.html
Россия будет смотреть только на реальные соглашения, заявил Лавров
Россия будет смотреть только на реальные соглашения, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
Россия будет смотреть только на реальные соглашения, заявил Лавров
Россия в контексте украинского урегулирования будет смотреть на реальные предложения, а не на "публичные игры", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия будет смотреть только на реальные соглашения, заявил Лавров
Лавров: Россия будет смотреть на реальные соглашения, а не на публичные игры