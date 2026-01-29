https://ria.ru/20260129/lavrov-2070978328.html
Российские переговорщики продолжат общение в любом формате, заявил Лавров
Переговорщики России будут продолжать общаться в любом формате, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
