На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах

"Один альпинист погиб в районе Бенаске, оказавшись под лавиной вместе с напарником, который был доставлен в больницу. Оба мужчины оказались полностью засыпаны снегом и были обнаружены позже силами гражданской гвардии", - сообщил телеканал.

По его информации, спасателям удалось обнаружить и извлечь обоих пострадавших, однако они находились в критическом состоянии, с признаками сильного переохлаждения. Несмотря на оказанную помощь, один из мужчин вскоре скончался. Второй пострадавший был экстренно эвакуирован медицинским вертолётом.