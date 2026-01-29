Рейтинг@Mail.ru
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах
21:27 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lavina-2071087295.html
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах
Один альпинист погиб в результате схода лавины в горах в автономном сообществе Арагон на севере Испании, ещё один человек был госпитализирован, сообщил в... РИА Новости, 29.01.2026
На месте схода лавины в горах
На месте схода лавины в горах
© Фото : Police cantonale valaisanne
На месте схода лавины в горах. Архивное фото
МАДРИД, 29 янв - РИА Новости. Один альпинист погиб в результате схода лавины в горах в автономном сообществе Арагон на севере Испании, ещё один человек был госпитализирован, сообщил в четверг телеканал Antena 3.
"Один альпинист погиб в районе Бенаске, оказавшись под лавиной вместе с напарником, который был доставлен в больницу. Оба мужчины оказались полностью засыпаны снегом и были обнаружены позже силами гражданской гвардии", - сообщил телеканал.
По его информации, спасателям удалось обнаружить и извлечь обоих пострадавших, однако они находились в критическом состоянии, с признаками сильного переохлаждения. Несмотря на оказанную помощь, один из мужчин вскоре скончался. Второй пострадавший был экстренно эвакуирован медицинским вертолётом.
Ранее власти Арагона предупреждали о высокой лавинной опасности в горных районах региона и призывали к максимальной осторожности. Так, с конца декабря уже пять человек погибли в Арагоне в результате схода лавин.
Сноубордист на лыжном курорте
В Японии при сходе лавины погиб россиянин, катавшийся на сноуборде
26 января, 13:47
 
