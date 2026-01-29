https://ria.ru/20260129/lavina-2071087295.html
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах - РИА Новости, 29.01.2026
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах
Один альпинист погиб в результате схода лавины в горах в автономном сообществе Арагон на севере Испании, ещё один человек был госпитализирован, сообщил в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:27:00+03:00
2026-01-29T21:27:00+03:00
2026-01-29T21:27:00+03:00
в мире
арагон
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
https://ria.ru/20260126/japonija-2070322912.html
арагон
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арагон, испания
На севере Испании погиб альпинист при сходе лавины в горах
Antena 3: альпинист погиб при сходе лавины в горах на севере Испании
МАДРИД, 29 янв - РИА Новости.
Один альпинист погиб в результате схода лавины в горах в автономном сообществе Арагон на севере Испании, ещё один человек был госпитализирован, сообщил в четверг телеканал Antena 3
.
"Один альпинист погиб в районе Бенаске, оказавшись под лавиной вместе с напарником, который был доставлен в больницу. Оба мужчины оказались полностью засыпаны снегом и были обнаружены позже силами гражданской гвардии", - сообщил телеканал.
По его информации, спасателям удалось обнаружить и извлечь обоих пострадавших, однако они находились в критическом состоянии, с признаками сильного переохлаждения. Несмотря на оказанную помощь, один из мужчин вскоре скончался. Второй пострадавший был экстренно эвакуирован медицинским вертолётом.
Ранее власти Арагона
предупреждали о высокой лавинной опасности в горных районах региона и призывали к максимальной осторожности. Так, с конца декабря уже пять человек погибли в Арагоне в результате схода лавин.