05:48 29.01.2026
Миронов предложил установить квоту в новостройках для соцнайма
Миронов предложил установить квоту в новостройках для соцнайма

© РИА Новости / Александр Астафьев
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил направлять не менее 5% квартир в новых высотных домах для предоставления гражданам жилья на правах социального найма.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность разработки и внесения в установленном порядке изменений в градостроительное и жилищное законодательство Российской Федерации, предусматривающих установление обязательной социальной квоты: не менее 5% жилых помещений (либо общей площади жилых помещений) в составе вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов высотностью свыше 10 этажей подлежит формированию в целях последующего предоставления гражданам по договорам социального найма", - сказано в письме.
В ходе проработки данной инициативы предлагается рассмотреть возможность уточнения перечня категорий граждан, имеющих право на такое жильё, без привязки к нуждаемости и уровню доходов граждан.
"За счет развития системы социального найма жилья можно в значительной степени решить жилищную проблему миллионов граждан. Но строительный рынок находится в руках частников, а государство строительством не занимается. В итоге сдавать в аренду нечего, и на правах соцнайма получают его немногие", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что вместе с введением квотирования для застройщиков надо менять сами правила предоставления социального жилья.
"Сегодня в основном его могут получить граждане с низкими доходами. Мы же предлагаем предоставлять его без привязки к "нуждаемости" и уровню доходов семьи. Это позволит поддержать не только малоимущих, но молодых специалистов, бюджетников, работников оборонных предприятий, жителей новых территорий, для которых механизм социальной аренды мог бы стать реальным механизмом решения жилищной проблемы", - добавил лидер партии.
Жилье Сергей Миронов
 
 
