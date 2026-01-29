Миронов предложил установить квоту в новостройках для соцнайма

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил направлять не менее 5% квартир в новых высотных домах для предоставления гражданам жилья на правах социального найма.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается рассмотреть возможность разработки и внесения в установленном порядке изменений в градостроительное и жилищное законодательство Российской Федерации, предусматривающих установление обязательной социальной квоты: не менее 5% жилых помещений (либо общей площади жилых помещений) в составе вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов высотностью свыше 10 этажей подлежит формированию в целях последующего предоставления гражданам по договорам социального найма", - сказано в письме.

В ходе проработки данной инициативы предлагается рассмотреть возможность уточнения перечня категорий граждан, имеющих право на такое жильё, без привязки к нуждаемости и уровню доходов граждан.

"За счет развития системы социального найма жилья можно в значительной степени решить жилищную проблему миллионов граждан. Но строительный рынок находится в руках частников, а государство строительством не занимается. В итоге сдавать в аренду нечего, и на правах соцнайма получают его немногие", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что вместе с введением квотирования для застройщиков надо менять сами правила предоставления социального жилья.