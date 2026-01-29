Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Итоги проверок в прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где в январе умерло 9 человек, в 2021 году перестали публиковать, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, за период с 2015 года в отношении интерната инициированы 50 проверок, в 12 случаях выявлены нарушения. Всего было 24 плановых и 26 внеплановых проверок.

Итогом проверки до начала 2021 года, как правило, значилось, сколько нарушений выявлено или не выявлено, при этом состав нарушений не раскрывался. Об итогах более поздних проверок ничего не известно, хотя сами проверки и их даты указаны в открытых данных.