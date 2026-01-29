Рейтинг@Mail.ru
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070995575.html
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года - РИА Новости, 29.01.2026
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года
Итоги проверок в прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где в январе умерло 9 человек, в 2021 году перестали публиковать, следует из... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:53:00+03:00
2026-01-29T14:53:00+03:00
прокопьевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070949511_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_bf248e87e0dadcfc8aa7b042bda95d5d.jpg
https://ria.ru/20260129/postojaltsy-2070994836.html
https://ria.ru/20260129/moskalkova-2070984345.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070949511_25:0:874:637_1920x0_80_0_0_13a4154318d6d22c832231ab2cfb2df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года

Итоги проверок в интернате в Прокопьевске перестали публиковать в 2021 году

© Фото : Следком/TelegramПрокопьевский дом-интернат
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Следком/Telegram
Прокопьевский дом-интернат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Итоги проверок в прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где в январе умерло 9 человек, в 2021 году перестали публиковать, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, за период с 2015 года в отношении интерната инициированы 50 проверок, в 12 случаях выявлены нарушения. Всего было 24 плановых и 26 внеплановых проверок.
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постояльцев интерната в Кузбассе могли кормить тухлой едой, рассказал юрист
Вчера, 14:50
Итогом проверки до начала 2021 года, как правило, значилось, сколько нарушений выявлено или не выявлено, при этом состав нарушений не раскрывался. Об итогах более поздних проверок ничего не известно, хотя сами проверки и их даты указаны в открытых данных.
Так, в частности, во время внеплановой проверки Роспотребнадзора в 2015 году было выявлено одно нарушение, в ходе плановых проверок МЧС выявило нарушение в 2016 году, ГИБДД – в 2017. Ряд внеплановых проверок был проведен в 2019 году. Нарушения выявили Росздравнадзор, МЧС, Роспотребнадзор, Госинспекция труда. Последние проверки с указанием их результатов проведены в начале 2021 года. МЧС выявило три нарушения, Роспотребнадзор – одно. Обе проверки были плановые.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате
Вчера, 14:17
 
ПрокопьевскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала