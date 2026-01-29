Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Итоги проверок в прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где в январе умерло 9 человек, в 2021 году перестали публиковать, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, за период с 2015 года в отношении интерната инициированы 50 проверок, в 12 случаях выявлены нарушения. Всего было 24 плановых и 26 внеплановых проверок.
Итогом проверки до начала 2021 года, как правило, значилось, сколько нарушений выявлено или не выявлено, при этом состав нарушений не раскрывался. Об итогах более поздних проверок ничего не известно, хотя сами проверки и их даты указаны в открытых данных.
Так, в частности, во время внеплановой проверки Роспотребнадзора в 2015 году было выявлено одно нарушение, в ходе плановых проверок МЧС выявило нарушение в 2016 году, ГИБДД – в 2017. Ряд внеплановых проверок был проведен в 2019 году. Нарушения выявили Росздравнадзор, МЧС, Роспотребнадзор, Госинспекция труда. Последние проверки с указанием их результатов проведены в начале 2021 года. МЧС выявило три нарушения, Роспотребнадзор – одно. Обе проверки были плановые.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.