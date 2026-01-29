https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070976223.html
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил РИА Новости, что поручил проверить все интернаты в регионе после смерти 9 человек в прокопьевском интернате. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:48:00+03:00
2026-01-29T13:48:00+03:00
2026-01-29T13:58:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_0:244:3006:1935_1920x0_80_0_0_f905977fd742d09f2897dc36d53ad9cc.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070963509.html
прокопьевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_cd66619654c595d977712fe705fac8c9.jpg
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе
Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса после ситуации в Прокопьевске