Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 29.01.2026 (обновлено: 13:58 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070976223.html
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе - РИА Новости, 29.01.2026
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил РИА Новости, что поручил проверить все интернаты в регионе после смерти 9 человек в прокопьевском интернате. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:48:00+03:00
2026-01-29T13:58:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_0:244:3006:1935_1920x0_80_0_0_f905977fd742d09f2897dc36d53ad9cc.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070963509.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_cd66619654c595d977712fe705fac8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты в регионе

Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса после ситуации в Прокопьевске

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил РИА Новости, что поручил проверить все интернаты в регионе после смерти 9 человек в прокопьевском интернате.
"Поручил проверить все интернаты Кузбасса после трагичной ситуации в Прокопьевске", – сказал глава региона РИА Новости.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
Вчера, 13:00
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ПрокопьевскСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала