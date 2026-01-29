СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Вирусная инфекция в интернате Кузбасса, где было массовое заражение и умерли девять человек, распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.