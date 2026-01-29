Рейтинг@Mail.ru
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
Вирусная инфекция в интернате Кузбасса, где было массовое заражение и умерли девять человек, распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, прокопьевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Прокопьевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе

СК: вирусная инфекция в интернате в Кузбассе распространилась из-за халатности

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Вирусная инфекция в интернате Кузбасса, где было массовое заражение и умерли девять человек, распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«
"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе СУ СК.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщало что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о проблемах с отоплением в палатах
ПроисшествияПрокопьевскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
