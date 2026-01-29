СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Вирусная инфекция в интернате Кузбасса, где было массовое заражение и умерли девять человек, распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«
"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе СУ СК.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщало что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.