Приемная интерната в Кузбассе, где умерли постояльцы, не отвечает на звонки

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Приемная психоневрологического интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, не отвечает на звонки, выяснили корреспонденты РИА Новости.

Корреспонденты позвонили в приемную медучреждения, но там не взяли трубку.

Очевидцы также заявляют о невозможности дозвониться до интерната, потому что телефон якобы не доступен. Соответствующий отзыв публиковался в 2020 году под карточкой медучреждения в "Яндекс Картах".

В еще одном отзыве заявляют о постоянных жалобах от коллектива интерната на нарушения, при этом условия там якобы улучшаются только на время проверок.