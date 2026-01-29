Приемная интерната в Кузбассе, где умерли постояльцы, не отвечает на звонки

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Приемная психоневрологического интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, не отвечает на звонки, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Корреспонденты позвонили в приемную медучреждения, но там не взяли трубку.
Очевидцы также заявляют о невозможности дозвониться до интерната, потому что телефон якобы не доступен. Соответствующий отзыв публиковался в 2020 году под карточкой медучреждения в "Яндекс Картах".
В еще одном отзыве заявляют о постоянных жалобах от коллектива интерната на нарушения, при этом условия там якобы улучшаются только на время проверок.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.