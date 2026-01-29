Из интерната в Кузбассе, где произошло массовое заражение, изъяли документы

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса изъяли документы из интерната, где произошло массовое заражение и умерли девять постояльцев.
"Следователи регионального СУ СК продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту массового заболевания и гибели пациентов в Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для определения точных причин и путей распространения инфекции, а также установления причинно-следственной связи между действиями персонала и наступившими последствиями назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.