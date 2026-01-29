Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений - РИА Новости, 29.01.2026
12:02 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений - РИА Новости, 29.01.2026
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что в регионе будут приняты конкретные решения как по ситуации в интернате Прокопьевска, где умерло девять постояльцев в... РИА Новости, 29.01.2026
прокопьевск
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
прокопьевск, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений

В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений после смертей в интернате

© Фото : Следком/TelegramПрокопьевский дом-интернат
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Следком/Telegram
Прокопьевский дом-интернат. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что в регионе будут приняты конкретные решения как по ситуации в интернате Прокопьевска, где умерло девять постояльцев в январе, так и по работе подобных социальных учреждений в целом.
"Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведём штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом. О дальнейших шагах и результатах буду информировать", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
ПрокопьевскИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
