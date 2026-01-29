https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070948744.html
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что в регионе будут приняты конкретные решения как по ситуации в интернате Прокопьевска, где умерло девять постояльцев в... РИА Новости, 29.01.2026
прокопьевск
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
Прокопьевск, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений
В Кузбассе примут решения по работе соцучреждений после смертей в интернате