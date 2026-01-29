Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Грипп А может стать причиной смерти пациентов, если они не вакцинированы, так как вызывает вирусную пневмонию, особенно при хронических заболеваниях, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"Может (грипп А стать причиной смерти - ред.), если они не были вакцинированы. Грипп может быстро вызывать вирусную пневмонию, если есть хронические заболевания, слабый иммунитет. У малоподвижных и лежачих тоже может развиваться пневмония быстрее", - сказала Компанец.