Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Грипп А может стать причиной смерти пациентов, если они не вакцинированы, так как вызывает вирусную пневмонию, особенно при хронических заболеваниях, сообщила... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:56:00+03:00
2026-01-29T11:56:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
кемеровская область
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Грипп А может стать причиной смерти пациентов, если они не вакцинированы, так как вызывает вирусную пневмонию, особенно при хронических заболеваниях, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
В субботу, 24 января, СУСК сообщало, что проводит проверку по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске Кемеровской области
. По данным минздрава региона, внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Минтруд региона в четверг сообщил, что 9 пациентов психоневрологического интерната умерли в январе.
"Может (грипп А стать причиной смерти - ред.), если они не были вакцинированы. Грипп может быстро вызывать вирусную пневмонию, если есть хронические заболевания, слабый иммунитет. У малоподвижных и лежачих тоже может развиваться пневмония быстрее", - сказала Компанец.