Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070946550.html
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Грипп А может стать причиной смерти пациентов, если они не вакцинированы, так как вызывает вирусную пневмонию, особенно при хронических заболеваниях, сообщила... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:56:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070944987.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе

РИА Новости: грипп А мог быть причиной смерти пациентов интерната в Кузбассе

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Грипп А может стать причиной смерти пациентов, если они не вакцинированы, так как вызывает вирусную пневмонию, особенно при хронических заболеваниях, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
В субботу, 24 января, СУСК сообщало, что проводит проверку по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске Кемеровской области. По данным минздрава региона, внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Минтруд региона в четверг сообщил, что 9 пациентов психоневрологического интерната умерли в январе.
"Может (грипп А стать причиной смерти - ред.), если они не были вакцинированы. Грипп может быстро вызывать вирусную пневмонию, если есть хронические заболевания, слабый иммунитет. У малоподвижных и лежачих тоже может развиваться пневмония быстрее", - сказала Компанец.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате
11:52
 
ПрокопьевскКемеровская областьСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала