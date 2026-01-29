В кузбасском интернате, где была вспышка гриппа A, умерли девять пациентов

КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. В интернате в Прокопьевске, где была вспышка пневмонии и гриппа, за январь умерли девять человек, В интернате в Прокопьевске, где была вспышка пневмонии и гриппа, за январь умерли девять человек, сообщило Министерство труда и соцзащиты Кузбасса.

« "В январе среди пребывающих в психоневрологическом интернате зарегистрировано девять случаев ухода из жизни", — заявили в ведомстве со ссылкой на данные комиссии, работающей в учреждении.

Как уточнили в региональном управлении СК, три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести пациентов выясняют.

По версии следствия, в интернате распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе, с 23 января из него госпитализировали 46 человек. При этом как сообщила РИА Новости главврач Елена Морозова, учреждение продолжает работать, там ввели карантин.

Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, также сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. Как пишет Life , их могли кормить некачественной едой.

По данным местного издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, они жаловались на высокую температуру, головную боль и насморк. При этом в больницы, по словам одной из сотрудниц интерната, их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать этим пациентам запрещено.