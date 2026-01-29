В Кузбассе проверят информацию об интернате, где было массовое заражение

Издание Ngs42.ru со ссылкой на сотрудников интерната опубликовало информацию о том, что массовое заражение пациентов гриппом - "не случайность, а закономерный итог того, как последние годы душевнобольных изводили сгнившей едой, морозом и безразличием". По словам сотрудников интерната, первые заболевшие появились еще в ноябре, у кого-то поднялась температура, кто-то жаловался на головную боль, кто-то – на насморк. В больницы, по словам сотрудницы интерната, их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать этим пациентам запрещено. "В новогоднюю ночь и январские каникулы, по словам работницы, больным стало совсем худо. Но госпитализировали большинство только после того, как всё вылилось в соцсети", – пишет издание.