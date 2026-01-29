https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070902216.html
В Кузбассе проверят информацию об интернате, где было массовое заражение
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса проверит информацию, озвученную в СМИ, о ненадлежащем обращении с пациентами психоневрологического интерната в... РИА Новости, 29.01.2026
Минтруда Кузбасса проверит информацию об интернате, где было массовое заражение
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты Кузбасса проверит информацию, озвученную в СМИ, о ненадлежащем обращении с пациентами психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение.
Ранее СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора
организовала проверку. Позже минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позже в СУСК сообщили, что после заболевания постояльцев психоневрологического интерната возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура области поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела. Глава СК России Александр Бастрыкин
поручил доложить ему по данному уголовному делу. Позже стало известно, что госпитализированы 50 человек.
Издание Ngs42.ru со ссылкой на сотрудников интерната опубликовало информацию о том, что массовое заражение пациентов гриппом - "не случайность, а закономерный итог того, как последние годы душевнобольных изводили сгнившей едой, морозом и безразличием". По словам сотрудников интерната, первые заболевшие появились еще в ноябре, у кого-то поднялась температура, кто-то жаловался на головную боль, кто-то – на насморк. В больницы, по словам сотрудницы интерната, их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать этим пациентам запрещено. "В новогоднюю ночь и январские каникулы, по словам работницы, больным стало совсем худо. Но госпитализировали большинство только после того, как всё вылилось в соцсети", – пишет издание.
"В Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства, продолжается проверка минтруда Кузбасса. Комиссия во главе с министром труда и социальной защиты Натальей Чайкой продолжает общаться с работниками учреждения", – говорится в сообщении.