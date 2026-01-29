Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2

"Площадь фундаментной плиты - 5,3 тысячи квадратных метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Объём той, куда пошёл "первый бетон", - около 1,9 тысячи кубометров, заполнялся около суток. А всего в эту фундаментную плиту будет уложено более 15 тысяч кубометров бетона - нерушимая основа будущего курской энергетики. Особенно значимо, что впервые с советских времён мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности", - отметил глава региона.