Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 29.01.2026 (обновлено: 14:19 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kursk-2070975579.html
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 29.01.2026
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:46:00+03:00
2026-01-29T14:19:00+03:00
курская аэс-2
курская область
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e58739524b29d9a0f628eca646d6d214.jpg
https://ria.ru/20260101/aes-2065970727.html
https://ria.ru/20260101/glava-2065951945.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_35:0:1174:854_1920x0_80_0_0_b63bf9f0069bf1411d2b1d3d54caa979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская аэс-2, курская область, александр хинштейн, общество
Курская АЭС-2, Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2

Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2

© Фото : Росэнергоатом/TelegramКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Росэнергоатом/Telegram
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2.
Пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 состоялся в конце 2025 года.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро Курская - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Хинштейн оценил стратегическое значение Курской АЭС-2
1 января, 17:16
"Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока №3... Заливка "первого бетона" позволит перейти к долгожданному возведению зданий, тепломонтажным работам и монтажу оборудования", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что строящиеся энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 - первые в своём роде. Губернатор уточнил, что реакторы будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации.
"Площадь фундаментной плиты - 5,3 тысячи квадратных метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Объём той, куда пошёл "первый бетон", - около 1,9 тысячи кубометров, заполнялся около суток. А всего в эту фундаментную плиту будет уложено более 15 тысяч кубометров бетона - нерушимая основа будущего курской энергетики. Особенно значимо, что впервые с советских времён мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности", - отметил глава региона.
По словам губернатора, перед запуском заливки состоялся молебен.
"Стройка века, стройка нашей Курской АЭС-2 - это не просто страница в истории. Если говорить об отношении атомщиков к своему делу и его значении: директор станции Александр Увакин сказал, что единственное его желание - обязательно своими глазами увидеть тот момент, когда завершат градирню, и будет стоять реактор - символы рождения новой атомной энергетики!" - отметил Хинштейн.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Лихачев назвал пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 подвигом
1 января, 14:51
 
Курская АЭС-2Курская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала