https://ria.ru/20260129/kursk-2070975579.html
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 29.01.2026
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:46:00+03:00
2026-01-29T13:46:00+03:00
2026-01-29T14:19:00+03:00
курская аэс-2
курская область
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e58739524b29d9a0f628eca646d6d214.jpg
https://ria.ru/20260101/aes-2065970727.html
https://ria.ru/20260101/glava-2065951945.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_35:0:1174:854_1920x0_80_0_0_b63bf9f0069bf1411d2b1d3d54caa979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс-2, курская область, александр хинштейн, общество
Курская АЭС-2, Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2
Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2
КУРСК, 29 янв - РИА Новости.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил
о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2.
Пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 состоялся в конце 2025 года.
"Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока №3... Заливка "первого бетона" позволит перейти к долгожданному возведению зданий, тепломонтажным работам и монтажу оборудования", - написал Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что строящиеся энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2
- первые в своём роде. Губернатор уточнил, что реакторы будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации.
"Площадь фундаментной плиты - 5,3 тысячи квадратных метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Объём той, куда пошёл "первый бетон", - около 1,9 тысячи кубометров, заполнялся около суток. А всего в эту фундаментную плиту будет уложено более 15 тысяч кубометров бетона - нерушимая основа будущего курской энергетики. Особенно значимо, что впервые с советских времён мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности", - отметил глава региона.
По словам губернатора, перед запуском заливки состоялся молебен.
"Стройка века, стройка нашей Курской АЭС-2 - это не просто страница в истории. Если говорить об отношении атомщиков к своему делу и его значении: директор станции Александр Увакин сказал, что единственное его желание - обязательно своими глазами увидеть тот момент, когда завершат градирню, и будет стоять реактор - символы рождения новой атомной энергетики!" - отметил Хинштейн.