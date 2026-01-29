Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов
Краснодарский край
 
15:45 29.01.2026
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов - РИА Новости, 29.01.2026
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов
На 74-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину по вопросу совершенствования... РИА Новости, 29.01.2026
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
вячеслав володин
госдума рф
краснодарский край
россия
общество, краснодарский край, россия, вячеслав володин, госдума рф
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов

Депутаты Кубани предложили изменить законодательство в сфере перевозки инвалидов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСнегопад в Краснодарском крае
Снегопад в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Снегопад в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На 74-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину по вопросу совершенствования федерального законодательства о социальной защите инвалидов и об административных правонарушениях в части реализации прав водителей автомобилей, оборудованных опознавательным знаком "Инвалид", сообщает пресс-служба краевого парламента.
Как отметил зампредседателя Заксобрания – председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский, депутаты в обращении просят рассмотреть возможность инициирования внесения в федеральное законодательство о социальной защите инвалидов и об административных правонарушениях изменений, исключающих привлечение к административной ответственности добросовестных водителей транспортных средств, оборудованных опознавательным знаком "Инвалид", сведения о которых внесены в государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Бурлачко отметил значимость наделения КСП региона правом закинициативы
Вчера, 15:30
По данным профильного комитета Заксобрания, на сегодняшний день, если водитель для перевозки инвалида использовал автомобиль, на котором установлен такой опознавательный знак и сведения о котором размещены в данной информационной системе, оставил его на парковке, затем оказал помощь пассажиру и вернулся в оставленный на парковке для инвалидов автомобиль, то его действия могут быть выявлены и квалифицированы уполномоченными должностными лицами как административное правонарушение.
Комментируя принятое решение, председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил актуальность совершенствования правового регулирования в сфере перевозки инвалидов.
"Сейчас в правовом поле существует определенный парадокс – водитель, оказывающий человеку с ограниченными возможностями здоровья услугу по перевозке на автомобиле, оборудованном спецзнаком "Инвалид" и внесенном в информационную госсистему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", остается под защитой закона до тех пор, пока у него в салоне находится пассажир соответствующей категории. Во всех остальных случаях перевозчика могут оштрафовать за стоянку на парковке для инвалидов и непосредственно за установленный на машине опознавательный знак", — приводит пресс-служба слова Бурлачко.
Он добавил, что совершенствование федерального законодательства позволит в дальнейшем избежать подобных ситуаций и в целом повысить эффективность реализации социальной политики в отношении инвалидов.
Игорь Галась - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Игорь Галась: Краснодарский край сформировал экономический "иммунитет"
11 декабря 2025, 17:32
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
