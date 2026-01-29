Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На 74-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину по вопросу совершенствования федерального законодательства о социальной защите инвалидов и об административных правонарушениях в части реализации прав водителей автомобилей, оборудованных опознавательным знаком "Инвалид", сообщает пресс-служба краевого парламента.

Как отметил зампредседателя Заксобрания – председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский, депутаты в обращении просят рассмотреть возможность инициирования внесения в федеральное законодательство о социальной защите инвалидов и об административных правонарушениях изменений, исключающих привлечение к административной ответственности добросовестных водителей транспортных средств, оборудованных опознавательным знаком "Инвалид", сведения о которых внесены в государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

По данным профильного комитета Заксобрания, на сегодняшний день, если водитель для перевозки инвалида использовал автомобиль, на котором установлен такой опознавательный знак и сведения о котором размещены в данной информационной системе, оставил его на парковке, затем оказал помощь пассажиру и вернулся в оставленный на парковке для инвалидов автомобиль, то его действия могут быть выявлены и квалифицированы уполномоченными должностными лицами как административное правонарушение.

Комментируя принятое решение, председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил актуальность совершенствования правового регулирования в сфере перевозки инвалидов.

"Сейчас в правовом поле существует определенный парадокс – водитель, оказывающий человеку с ограниченными возможностями здоровья услугу по перевозке на автомобиле, оборудованном спецзнаком "Инвалид" и внесенном в информационную госсистему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", остается под защитой закона до тех пор, пока у него в салоне находится пассажир соответствующей категории. Во всех остальных случаях перевозчика могут оштрафовать за стоянку на парковке для инвалидов и непосредственно за установленный на машине опознавательный знак", — приводит пресс-служба слова Бурлачко.