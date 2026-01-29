Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил организатор нелегальной миграции в Крыму, его трое подельников отделались условными сроками, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

В преступную группу входили два предпринимателя из Бахчисарайского района, местная жительница, предоставляющая иностранцам жилье в собственном доме, а также гражданин Узбекистана.