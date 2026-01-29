Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил организатор нелегальной миграции в Крыму, его трое подельников отделались условными сроками, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Решение вынес Бахчисарайский районный суд. "Трем организаторам нелегальной миграции назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Четвертый подсудимый, гражданин Узбекистана, приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В преступную группу входили два предпринимателя из Бахчисарайского района, местная жительница, предоставляющая иностранцам жилье в собственном доме, а также гражданин Узбекистана.
"Они подыскивали иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться в Крыму, и привлекали их к работам на строительных объектах в Сакском и Белогорском районах. Указанная схема позволяла иностранным гражданам нелегально находиться на территории региона и работать на объектах без оформления необходимых трудовых патентов", - отметили в УФСБ.