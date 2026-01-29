Рейтинг@Mail.ru
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/krym-2070929012.html
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии - РИА Новости, 29.01.2026
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии
Пять лет колонии получил организатор нелегальной миграции в Крыму, его трое подельников отделались условными сроками, сообщает пресс-служба крымского управления РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:02:00+03:00
2026-01-29T11:02:00+03:00
происшествия
республика крым
узбекистан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260119/migranty-2068814619.html
https://ria.ru/20260116/peterburg-2068319240.html
республика крым
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, узбекистан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Узбекистан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии

Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии общего режима

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил организатор нелегальной миграции в Крыму, его трое подельников отделались условными сроками, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Решение вынес Бахчисарайский районный суд. "Трем организаторам нелегальной миграции назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Четвертый подсудимый, гражданин Узбекистана, приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Дворник - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками
19 января, 15:19
В преступную группу входили два предпринимателя из Бахчисарайского района, местная жительница, предоставляющая иностранцам жилье в собственном доме, а также гражданин Узбекистана.
"Они подыскивали иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться в Крыму, и привлекали их к работам на строительных объектах в Сакском и Белогорском районах. Указанная схема позволяла иностранным гражданам нелегально находиться на территории региона и работать на объектах без оформления необходимых трудовых патентов", - отметили в УФСБ.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
16 января, 14:56
 
ПроисшествияРеспублика КрымУзбекистанРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала