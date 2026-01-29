Рейтинг@Mail.ru
18:36 29.01.2026
Президент ОАЭ пробыл в Кремле около четырех часов
Президент ОАЭ пробыл в Кремле около четырех часов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян пробыл в Кремле около четырех часов в рамках своего официального визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита лидера ОАЭ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония встречи, на которой президент РФ Владимир Путин и Аль Нахайян поприветствовали друг друга и членов делегаций двух стран. Затем состоялись российско-эмиратские переговоры на высшем уровне с участием лидеров, продолжившиеся в формате рабочего завтрака в узком формате.
Президент ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом. Ранее столица Эмиратов стала площадкой для трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ
