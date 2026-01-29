Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
13:20 29.01.2026
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планирующуюся 1 февраля встречу с участием РФ в Абу-Даби, заявил, что будет сделано все для того, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога.
«
"Безусловно все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине
Вчера, 13:12
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
Вчера, 08:00
 
