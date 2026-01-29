https://ria.ru/20260129/kreml-2070968551.html
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планирующуюся 1 февраля встречу с участием РФ в Абу-Даби, заявил, что будет сделано все для того,... РИА Новости, 29.01.2026
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
Песков: будет сделано все для обеспечения продолжения диалога по Украине