В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире - РИА Новости, 29.01.2026
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил... РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире