В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
13:13 29.01.2026 (обновлено: 13:27 29.01.2026)
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
россия, дмитрий песков, в мире, абу-даби, владимир путин, оаэ
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Абу-Даби, Владимир Путин, ОАЭ
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота", - сказал он журналистам.
РоссияДмитрий ПесковВ миреАбу-ДабиВладимир ПутинОАЭ
 
 
