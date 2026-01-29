Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, какая оценка за поведение у него была в школе - РИА Новости, 29.01.2026
12:54 29.01.2026
Кравцов рассказал, какая оценка за поведение у него была в школе
Кравцов рассказал, какая оценка за поведение у него была в школе - РИА Новости, 29.01.2026
Кравцов рассказал, какая оценка за поведение у него была в школе
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что у него была хорошая оценка за поведение в школе. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:54:00+03:00
2026-01-29T12:54:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов рассказал, какая оценка за поведение у него была в школе

Кравцов заявил, что у него была хорошая оценка за поведение в школе

© РИА Новости / Александр Астафьев
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что у него была хорошая оценка за поведение в школе.
"Хорошая", - сказал Кравцов журналистам.
Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года.
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
