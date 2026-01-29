https://ria.ru/20260129/kostyukov-2071057231.html
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины,... РИА Новости, 29.01.2026
Костюков: все главное решается в тайне
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что все главное решается в тишине.
"Ну и слава Богу, что не нашли. Все главное решается в тиши, а когда все у микрофона, это все так", - сказал Костюков в эфире "Первого канала", отвечая на реплику журналиста, что российскую делегацию во время переговоров искали "по всему Абу-Даби".