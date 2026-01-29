Рейтинг@Mail.ru
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби
18:08 29.01.2026 (обновлено: 18:17 29.01.2026)
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины,... РИА Новости, 29.01.2026
2026
абу-даби
Абу-Даби
Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби

Костюков: все главное решается в тайне

Игорь Костюков
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Игорь Костюков . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что все главное решается в тишине.
"Ну и слава Богу, что не нашли. Все главное решается в тиши, а когда все у микрофона, это все так", - сказал Костюков в эфире "Первого канала", отвечая на реплику журналиста, что российскую делегацию во время переговоров искали "по всему Абу-Даби".
Абу-Даби
 
 
