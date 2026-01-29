Костюков ответил на вопрос о процессе переговоров в Абу-Даби

"Ну и слава Богу, что не нашли. Все главное решается в тиши, а когда все у микрофона, это все так", - сказал Костюков в эфире "Первого канала", отвечая на реплику журналиста, что российскую делегацию во время переговоров искали "по всему Абу-Даби".