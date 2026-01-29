Рейтинг@Mail.ru
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:20 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/korolev-2071044853.html
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов - РИА Новости, 29.01.2026
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов
Инвестиционный портфель Верхневолжья содержит в настоящий момент 119 проектов, это свыше 216 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:20:00+03:00
2026-01-29T17:20:00+03:00
тверская область
виталий королев
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071044304_0:127:2000:1252_1920x0_80_0_0_a36f745d33f2b04ab41a3b836328f676.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071044304_166:0:1873:1280_1920x0_80_0_0_e5ddc65a45ba06dc2db15e9b1eb2e5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев, инвестиции
Тверская область, Виталий Королев, Инвестиции
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов

Виталий Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит 119 проектов

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиКоролев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инвестиционный портфель Верхневолжья содержит в настоящий момент 119 проектов, это свыше 216 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
"В 2025 году объем инвестиций по завершенным инвестпроектам вырос в 2,8 раза по сравнению с 2024 годом и составил 82,5 миллиарда рублей, было создано порядка 2,4 тысячи рабочих мест. В текущем году в Тверской области планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов. В целом инвестиционный портфель Верхневолжья содержит сегодня 119 проектов, что свыше 216 миллиардов рублей, 20 тысяч рабочих мест. Наша задача – за счет дальнейшего развития инструментов поддержки и привлечения инвесторов обеспечить рост валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, туристического потока, который у нас достаточно серьезный", - подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что также необходимо создать новые возможности для развития муниципалитетов, увеличить количество рабочих мест, повысить качество жизни.
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что Госдума приняла закон о размещении нестационарных торговых точек на частной земле, что расширит возможности для развития легального малого и среднего бизнеса в регионах. Королев поручил реализовать в регионе все необходимые мероприятия для подготовки к исполнению документа, вступающего в силу с первого сентября 2026 года.
На заседании рассмотрены заявки о признании резидентами ОЭЗ "Эммаусс" в Калининском округе трех новых компаний. Данный статус позволяет инвесторам пользоваться комплексом мер региональной поддержки. В общей сложности реализация этих трех проектов в ОЭЗ "Эммаусс" позволит привлечь в регион около 6 миллиардов рублей инвестиций, создать свыше 500 рабочих мест.
Также одобрена заявка о признании резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" компании "Диалкон Технолоджи", которая реализует на площадке проект по строительству производства трубопроводной арматуры с общим объемом инвестиций более 350 миллионов рублей и созданием 50 новых рабочих мест.
Королев поручил министерству экономического развития Тверской области оказать содействие предприятию в ускорении темпов реализации проекта.
По итогам рассмотрения проектов компаний состоялось обсуждение вопросов эффективного использования федерального, регионального и муниципального имущества, поддержки отечественных производителей. Прозвучало предложение представить опыт Тверской области в сфере экономики и инвестиционной деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
 
Тверская областьВиталий КоролевИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала