Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инвестиционный портфель Верхневолжья содержит в настоящий момент 119 проектов, это свыше 216 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

"В 2025 году объем инвестиций по завершенным инвестпроектам вырос в 2,8 раза по сравнению с 2024 годом и составил 82,5 миллиарда рублей, было создано порядка 2,4 тысячи рабочих мест. В текущем году в Тверской области планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов. В целом инвестиционный портфель Верхневолжья содержит сегодня 119 проектов, что свыше 216 миллиардов рублей, 20 тысяч рабочих мест. Наша задача – за счет дальнейшего развития инструментов поддержки и привлечения инвесторов обеспечить рост валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, туристического потока, который у нас достаточно серьезный", - подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что также необходимо создать новые возможности для развития муниципалитетов, увеличить количество рабочих мест, повысить качество жизни.

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что Госдума приняла закон о размещении нестационарных торговых точек на частной земле, что расширит возможности для развития легального малого и среднего бизнеса в регионах. Королев поручил реализовать в регионе все необходимые мероприятия для подготовки к исполнению документа, вступающего в силу с первого сентября 2026 года.

На заседании рассмотрены заявки о признании резидентами ОЭЗ "Эммаусс" в Калининском округе трех новых компаний. Данный статус позволяет инвесторам пользоваться комплексом мер региональной поддержки. В общей сложности реализация этих трех проектов в ОЭЗ "Эммаусс" позволит привлечь в регион около 6 миллиардов рублей инвестиций, создать свыше 500 рабочих мест.

Также одобрена заявка о признании резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" компании "Диалкон Технолоджи", которая реализует на площадке проект по строительству производства трубопроводной арматуры с общим объемом инвестиций более 350 миллионов рублей и созданием 50 новых рабочих мест.

Королев поручил министерству экономического развития Тверской области оказать содействие предприятию в ускорении темпов реализации проекта.