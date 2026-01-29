Генконсульство помогает россиянке в коме вернуться из Южной Кореи

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Пусане подтвердило РИА Новости, что находится в контакте с семьей 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, которая после перенесенного в Южной Корее инсульта находится в искусственной коме и не может вернутся на родину из-за внушительных счетов за лечение в местной больнице.