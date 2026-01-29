https://ria.ru/20260129/koreya-2070892527.html
Генконсульство помогает россиянке в коме вернуться из Южной Кореи
Генконсульство помогает россиянке в коме вернуться из Южной Кореи - РИА Новости, 29.01.2026
Генконсульство помогает россиянке в коме вернуться из Южной Кореи
Генеральное консульство РФ в Пусане подтвердило РИА Новости, что находится в контакте с семьей 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, которая после... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Пусане подтвердило РИА Новости, что находится в контакте с семьей 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, которая после перенесенного в Южной Корее инсульта находится в искусственной коме и не может вернутся на родину из-за внушительных счетов за лечение в местной больнице.
Ранее Евгения Коновалова сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летния пенсионерка из Москвы
перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее
и сейчас находится в искусственной коме. По словам Евгении, в настоящее время семья не может организовать медицинскую эвакуацию на родину из-за долгов за лечение в местной больнице, которые составляют более 55 тысяч долларов. В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.
"Находимся в контакте с гражданкой, про ситуацию в курсе, оказываем содействие в рамках полномочий генконсульства", - сообщили РИА Новости в российском консульстве.
Дочь пенсионерки Евгения также подтвердила агентству, что представительство РФ
в Пусане
сразу подключилось к ситуации, несмотря на то, что возможности в этом вопросе ограничены, его сотрудники продолжают консультировать семью.