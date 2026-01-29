Рейтинг@Mail.ru
Россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение - РИА Новости, 29.01.2026
02:35 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/koreya-2070886742.html
Россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение
Россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение - РИА Новости, 29.01.2026
Россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение
Пенсионерка из Москвы Татьяна Коновалова, перенесшая инсульт в Южной Корее и находящаяся в искусственной коме, не может вернуться на родину из-за долгов за... РИА Новости, 29.01.2026
2026
россия, южная корея
Россия, Южная Корея
Россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение

РИА Новости: россиянка не может вернуться из Южной Кореи из-за долгов за лечение

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы Татьяна Коновалова, перенесшая инсульт в Южной Корее и находящаяся в искусственной коме, не может вернуться на родину из-за долгов за лечение в местной больнице, семья организовала сбор средств, сообщила РИА Новости дочь женщины Евгения.
По словам Евгении, в декабре 2025 года она вместе со своим сыном, 77-летней матерью Татьяной и собакой отправилась в Южную Корею в туристических целях.
"Во время поездки по Южной Корее у моей мамы внезапно произошел геморрагический инсульт. (21 января - ред.) она была экстренно доставлена в Национальный университетский госпиталь Пусана. После госпитализации кровоизлияние продолжалось, состояние быстро ухудшалось, и врачи приняли решение о срочной операции для спасения жизни", - рассказала Евгения РИА Новости.
Как пояснила собеседница агентства, туристической страховки у Татьяны не было: в одной страховой компании пенсионерке отказали из-за возраста, а в другую ее дочь Евгения не успела обратиться из-за большой занятости.
По словам Евгении, после операции Татьяна находилась в искусственной коме. В настоящее время врачи постепенно выводят ее из этого состояния, женщина начинает самостоятельно дышать. Общее состояние остается стабильно тяжелым. Лечащие врачи считают, что пациентку необходимо перевезти в Россию и дали медицинское заключение о том, что она транспортабельна.
Как пояснила Евгения, препятствием для медицинской эвакуации ее матери является крупная задолженность перед южнокорейской клиникой - более 55 тысяч долларов. При этом, по ее словам, каждый новый день пребывания в реанимации без страховки стоит около 7 тысяч долларов, а до урегулирования финансового вопроса министерство здравоохранения РФ не может создать заявку на медицинскую эвакуацию.
Семья пенсионерки организовала сбор средств на личной странице Евгении Коноваловой в соцсети "ВКонтакте", а также в специальном Telegram-канале для помощи медицинской эвакуации, где указаны реквизиты счета.
РоссияЮжная Корея
 
 
