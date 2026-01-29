https://ria.ru/20260129/konflikt-2071091205.html
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
Усилия "коалиции желающих" направлены на продолжение конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:59:00+03:00
2026-01-29T21:59:00+03:00
2026-01-29T21:59:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
дэниел дэвис
гленн дизен
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6d71e5ff2e3d95634d7b4a3790011d86.jpg
https://ria.ru/20260129/azarov-2071062333.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f7c2556a968cd17622a98d26a8af6770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, дэниел дэвис, гленн дизен, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Дэниел Дэвис, Гленн Дизен, Мирный план США по Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
Дизен: усилия "коалиции желающих" направлены на продолжение конфликта на Украине