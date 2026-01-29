Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
21:59 29.01.2026
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
Усилия "коалиции желающих" направлены на продолжение конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:59:00+03:00
2026-01-29T21:59:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
дэниел дэвис
гленн дизен
мирный план сша по украине
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, дэниел дэвис, гленн дизен, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Дэниел Дэвис, Гленн Дизен, Мирный план США по Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине

Дизен: усилия "коалиции желающих" направлены на продолжение конфликта на Украине

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Усилия "коалиции желающих" направлены на продолжение конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.
"Если подумать о том, чего хотели бы европейские лидеры, становится ясно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы оставаться значимыми и не потерять свою роль в украинском процессе", — отметил он.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском
Вчера, 18:32
По мнению Дизена, Европа также хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния, чтобы сохранить вовлеченность США в обеспечение безопасности блока.
Как заявил эксперт, всего этого они добиваются заявлениями о возможной отправке солдат на Украину: Дизен подчеркнул, что эти провокационные шаги стали единственной причиной, по которой США обсуждают мирное соглашение по Украине с Европой.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 13:58
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДэниел ДэвисГленн ДизенМирный план США по Украине
 
 
