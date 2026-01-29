Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада в Москве, в Таганском районе специалисты ГБУ "Доринвест" расчищают дороги и убирают снег с крыш домов, передает корреспондент РИА Новости.

Группа специалистов расчищает проезжую и пешеходную части лопатами, тракторы складируют собранный снег, после чего погружают его в самосвалы.

"ГБУ "Доринвест" в числе всех организаций комплекса городского хозяйства и департамента жилищно-коммунального хозяйства помогает городским службам участвовать в устранении последствий стихии. На уборку снега нашей организацией выделено 198 человек, 15 единиц техники. Мы уже третьи сутки и днем, и ночью в две смены работаем в Таганском районе", - рассказал в беседе с РИА Новости главный специалист отдела пресс-службы ГБУ "Доринвест" Иван Зубков.