Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:23 29.01.2026
Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве
Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве
Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве
Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада в Москве, в Таганском районе специалисты ГБУ "Доринвест" расчищают дороги и убирают снег с крыш
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
гбу "доринвест"
снегопад в москве
москва
москва
общество, гбу "доринвест", снегопад в москве, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ГБУ "Доринвест", Снегопад в Москве, Москва
Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада к Москве

В Таганском районе Москвы расчищают дороги и убирают снег с крыш домов

Сотрудник коммунальных служб очищает тротуар от снега в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудник коммунальных служб очищает тротуар от снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Компании подключились к ликвидации последствий мощного снегопада в Москве, в Таганском районе специалисты ГБУ "Доринвест" расчищают дороги и убирают снег с крыш домов, передает корреспондент РИА Новости.
Группа специалистов расчищает проезжую и пешеходную части лопатами, тракторы складируют собранный снег, после чего погружают его в самосвалы.
"ГБУ "Доринвест" в числе всех организаций комплекса городского хозяйства и департамента жилищно-коммунального хозяйства помогает городским службам участвовать в устранении последствий стихии. На уборку снега нашей организацией выделено 198 человек, 15 единиц техники. Мы уже третьи сутки и днем, и ночью в две смены работаем в Таганском районе", - рассказал в беседе с РИА Новости главный специалист отдела пресс-службы ГБУ "Доринвест" Иван Зубков.
Он отметил, что для сотрудников установлен городок, на котором есть места для обогрева и полевая кухня. Снег на самосвалах отвозится на снегоплавильные станции.
Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ГБУ "Доринвест", Снегопад в Москве, Москва
 
 
