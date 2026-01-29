https://ria.ru/20260129/komitet-2071026204.html
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин - РИА Новости, 29.01.2026
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин
Создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства рассмотрит 2 февраля в Москве союзный Совмин, сообщил Постоянный комитет СГ Белоруссии и... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:04:00+03:00
2026-01-29T16:04:00+03:00
2026-01-29T16:04:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
москва
россия
александр турчинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20250826/agentstvo-2037757355.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, россия, александр турчинов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Россия, Александр Турчинов
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит 2 февраля союзный Совмин
МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства рассмотрит 2 февраля в Москве союзный Совмин, сообщил Постоянный комитет СГ Белоруссии и России на своем сайте.
Премьер Белоруссии Александр Турчин ранее сообщил, что заседание союзного Совмина пройдет 2 февраля в Москве, в частности, будет рассматриваться ход выполнения основных направлений реализации положений союзного договора в 2024-26 годах и проект структуры аналогичного документа на 2027-29 годы.
"В повестке обсуждение основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства, итоги торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации. В ряду специальных вопросов - придание продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", а также создание принципиально новой структуры - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание планируется уделить запуску железнодорожного пассажирского сообщения между приграничными территориями Белоруссии и России, ходу работы по выработке стратегии формирования общего информационного пространства, а также реализации концепции миграционной политики Союзного государства.