Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин

МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства рассмотрит 2 февраля в Москве союзный Совмин, сообщил Постоянный комитет СГ Белоруссии и России на своем сайте.

Премьер Белоруссии Александр Турчин ранее сообщил, что заседание союзного Совмина пройдет 2 февраля в Москве, в частности, будет рассматриваться ход выполнения основных направлений реализации положений союзного договора в 2024-26 годах и проект структуры аналогичного документа на 2027-29 годы.

"В повестке обсуждение основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства, итоги торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации. В ряду специальных вопросов - придание продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", а также создание принципиально новой структуры - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", - говорится в сообщении.