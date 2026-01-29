Рейтинг@Mail.ru
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:04 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/komitet-2071026204.html
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин - РИА Новости, 29.01.2026
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин
Создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства рассмотрит 2 февраля в Москве союзный Совмин, сообщил Постоянный комитет СГ Белоруссии и... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:04:00+03:00
2026-01-29T16:04:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
москва
россия
александр турчинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20250826/agentstvo-2037757355.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, москва, россия, александр турчинов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Россия, Александр Турчинов
Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит союзный Совмин

Создание Комитета по стандартизации и СГ рассмотрит 2 февраля союзный Совмин

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства рассмотрит 2 февраля в Москве союзный Совмин, сообщил Постоянный комитет СГ Белоруссии и России на своем сайте.
Премьер Белоруссии Александр Турчин ранее сообщил, что заседание союзного Совмина пройдет 2 февраля в Москве, в частности, будет рассматриваться ход выполнения основных направлений реализации положений союзного договора в 2024-26 годах и проект структуры аналогичного документа на 2027-29 годы.
"В повестке обсуждение основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства, итоги торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации. В ряду специальных вопросов - придание продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", а также создание принципиально новой структуры - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание планируется уделить запуску железнодорожного пассажирского сообщения между приграничными территориями Белоруссии и России, ходу работы по выработке стратегии формирования общего информационного пространства, а также реализации концепции миграционной политики Союзного государства.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
26 августа 2025, 23:56
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМоскваРоссияАлександр Турчинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала