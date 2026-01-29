https://ria.ru/20260129/kometa-2070883099.html
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале - РИА Новости, 29.01.2026
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) максимально приблизится к Земле 17 февраля, ее можно будет увидеть в телескоп, но только из Южного полушария планеты, рассказали РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:31:00+03:00
2026-01-29T01:31:00+03:00
2026-01-29T01:31:00+03:00
земля
московский планетарий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426923_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4dd4ccaf24a9ebe90f67915e264bc1f.jpg
https://ria.ru/20260115/tsentr-2067974045.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426923_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4896b724676188e4cea98aea70de9f8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, московский планетарий
Земля, Московский планетарий
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале
РИА Новости: комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле 17 февраля
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комета C/2024 E1 (Вежчоса) максимально приблизится к Земле 17 февраля, ее можно будет увидеть в телескоп, но только из Южного полушария планеты, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Семнадцатого февраля комета C/2024 E1 (Вежчоса) пройдет на минимальном расстоянии от Земли
, но при яркости около 8-9 звездной величины ее можно увидеть только в телескоп и только в Южном полушарии планеты (там она будет высоко над горизонтом)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений над северными широтами на вечернем небе. Увидеть ее, по словам астрономов, можно, но с большим трудом примерно через час после заката и очень низко над юго-западным горизонтом.
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) движется по гиперболической орбите и после того, как покинет Солнечную систему, больше никогда сюда не вернётся. Ближайшую точку к Солнцу она прошла 20 января, в этот момент комету от звезды отделяли примерно 85 миллионов километров.