Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комета C/2024 E1 (Вежчоса) максимально приблизится к Земле 17 февраля, ее можно будет увидеть в телескоп, но только из Южного полушария планеты, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

"Семнадцатого февраля комета C/2024 E1 (Вежчоса) пройдет на минимальном расстоянии от Земли , но при яркости около 8-9 звездной величины ее можно увидеть только в телескоп и только в Южном полушарии планеты (там она будет высоко над горизонтом)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений над северными широтами на вечернем небе. Увидеть ее, по словам астрономов, можно, но с большим трудом примерно через час после заката и очень низко над юго-западным горизонтом.