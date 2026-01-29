Рейтинг@Mail.ru
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kometa-2070883099.html
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале - РИА Новости, 29.01.2026
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) максимально приблизится к Земле 17 февраля, ее можно будет увидеть в телескоп, но только из Южного полушария планеты, рассказали РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:31:00+03:00
2026-01-29T01:31:00+03:00
земля
московский планетарий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426923_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4dd4ccaf24a9ebe90f67915e264bc1f.jpg
https://ria.ru/20260115/tsentr-2067974045.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426923_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4896b724676188e4cea98aea70de9f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, московский планетарий
Земля, Московский планетарий
Комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле в феврале

РИА Новости: комета C/2024 E1 Вежчоса максимально приблизится к Земле 17 февраля

© AP Photo / Charlie RiedelКомета
Комета - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Комета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комета C/2024 E1 (Вежчоса) максимально приблизится к Земле 17 февраля, ее можно будет увидеть в телескоп, но только из Южного полушария планеты, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Семнадцатого февраля комета C/2024 E1 (Вежчоса) пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но при яркости около 8-9 звездной величины ее можно увидеть только в телескоп и только в Южном полушарии планеты (там она будет высоко над горизонтом)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений над северными широтами на вечернем небе. Увидеть ее, по словам астрономов, можно, но с большим трудом примерно через час после заката и очень низко над юго-западным горизонтом.
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) движется по гиперболической орбите и после того, как покинет Солнечную систему, больше никогда сюда не вернётся. Ближайшую точку к Солнцу она прошла 20 января, в этот момент комету от звезды отделяли примерно 85 миллионов километров.
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Летящий к Земле астероид оказался удаляющейся кометой 3I/ATLAS
15 января, 08:44
 
ЗемляМосковский планетарий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала