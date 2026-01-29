Двум подросткам вынесли приговор за серию поджогов в Коломне

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двое подростков приговорены по статье о теракте к шести годам за серию поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
"Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих подростков. Они признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, группой лиц по предварительному сговору). Суд с учетом позиции государственного обвинителя Московско-Рязанской транспортной прокуратуры назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Судом установлено, что несовершеннолетние, действуя против интересов РФ, выполняя задание куратора, за денежное вознаграждение совершили поджог трех релейных и одного батарейного шкафов, облив их бензином возле ж/д станции "Голутвин" в Коломне.
Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.