Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО

СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Испытание крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа, проведенные КНДР во вторник, можно рассматривать как ответ на действия США в Венесуэле, выразил мнение в беседе с РИА Новости южнокорейский эксперт, старший научный сотрудник Корейского института объединения Хон Мин.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за опытной стрельбой из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа. По данным радио, во вторник главное управление ракетостроения КНДР произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией для подтверждения ее эффективности. Испытания прошли в ходе огневой стрельбы, в ходе которой четыре ракеты поразили морскую мишень на расстоянии примерно 358,5 километров от места запуска.

"Это можно рассматривать как реакцию КНДР на действия США по выведению из строя ракетных систем в ходе операции по задержанию (Николаса - ред) Мадуро в Венесуэле", - считает Хон Мин.

По его словам, данное испытание и его освещение носят, по всей видимости, весьма целенаправленный характер.

Как отмечает эксперт, США в процессе смещения Мадуро использовали кибер- и радиоэлектронную борьбу для паралича энергосистемы, блокирования связи и сетей, выведения из строя систем управления и командования, а также применяли высокомощные микроволновые средства (HPM), электромагнитный импульс и технологии нового поколения по созданию помех для подавления радиолокационных средств ПВО, включая системы типа Discombobulator.

"КНДР, осознавая это, стремится продемонстрировать, что способна осуществлять пуски, в том числе залповые, даже сквозь подобные американские атаки", - сказал эксперт.

Как отмечает Хон Мин, упоминание об автономной высокоточной системе наведения полета, способной игнорировать любые внешние помехи, вероятно, означает возможность наведения даже в условиях подавления спутниковых навигационных сигналов, таки х к ак GPS. Кроме того, с учетом акцента на обновление интеллектуальности и точности, это может указывать на способность на конечном участке траектории проводить активный и пассивный поиск цели с использованием оптического или видеосопоставления, что позволяет наносить высокоточный удар без внешнего наведения.

То, что пуски были проведены примерно в период отъезда заместителя министра обороны США Элбридж Колби, по мнению эксперта, может означать демонстрацию Соединенным Штатам того, что КНДР обладает ответными возможностями принципиально иного уровня по сравнению с Венесуэлой , включая способность преодолевать глушение, кибер- и радиоэлектронные атаки с применением передовых американских средств.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.