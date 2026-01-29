Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kndr-2071099978.html
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО
Испытание крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа, проведенные КНДР во вторник, можно рассматривать как ответ на действия... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:30:00+03:00
2026-01-29T23:30:00+03:00
в мире
венесуэла
кндр
ким чен ын
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070705154_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_bc2910b1e0ac4331f7f489373368c55b.jpg
https://ria.ru/20260127/yaponiya-2070456514.html
https://ria.ru/20260127/raketa-2070517338.html
https://ria.ru/20260105/koreja-2066447458.html
венесуэла
кндр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070705154_60:0:941:661_1920x0_80_0_0_e921011299edca08f8a366b5bdd6520e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, кндр, ким чен ын, сша
В мире, Венесуэла, КНДР, Ким Чен Ын, США
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО

Хон Мин назвал испытание КНДР новой РСЗО ответом на действия США в Венесуэле

© Фото : KCNAКим Чен Ын во время испытаний крупнокалиберной РСЗО
Ким Чен Ын во время испытаний крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : KCNA
Ким Чен Ын во время испытаний крупнокалиберной РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Испытание крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа, проведенные КНДР во вторник, можно рассматривать как ответ на действия США в Венесуэле, выразил мнение в беседе с РИА Новости южнокорейский эксперт, старший научный сотрудник Корейского института объединения Хон Мин.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за опытной стрельбой из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа. По данным радио, во вторник главное управление ракетостроения КНДР произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией для подтверждения ее эффективности. Испытания прошли в ходе огневой стрельбы, в ходе которой четыре ракеты поразили морскую мишень на расстоянии примерно 358,5 километров от места запуска.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой
27 января, 05:27
"Это можно рассматривать как реакцию КНДР на действия США по выведению из строя ракетных систем в ходе операции по задержанию (Николаса - ред) Мадуро в Венесуэле", - считает Хон Мин.
По его словам, данное испытание и его освещение носят, по всей видимости, весьма целенаправленный характер.
Как отмечает эксперт, США в процессе смещения Мадуро использовали кибер- и радиоэлектронную борьбу для паралича энергосистемы, блокирования связи и сетей, выведения из строя систем управления и командования, а также применяли высокомощные микроволновые средства (HPM), электромагнитный импульс и технологии нового поколения по созданию помех для подавления радиолокационных средств ПВО, включая системы типа Discombobulator.
"КНДР, осознавая это, стремится продемонстрировать, что способна осуществлять пуски, в том числе залповые, даже сквозь подобные американские атаки", - сказал эксперт.
Как отмечает Хон Мин, упоминание об автономной высокоточной системе наведения полета, способной игнорировать любые внешние помехи, вероятно, означает возможность наведения даже в условиях подавления спутниковых навигационных сигналов, таких как GPS. Кроме того, с учетом акцента на обновление интеллектуальности и точности, это может указывать на способность на конечном участке траектории проводить активный и пассивный поиск цели с использованием оптического или видеосопоставления, что позволяет наносить высокоточный удар без внешнего наведения.
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Дальность полета ракет КНДР составила 350 километров, заявили в Сеуле
27 января, 12:35
То, что пуски были проведены примерно в период отъезда заместителя министра обороны США Элбридж Колби, по мнению эксперта, может означать демонстрацию Соединенным Штатам того, что КНДР обладает ответными возможностями принципиально иного уровня по сравнению с Венесуэлой, включая способность преодолевать глушение, кибер- и радиоэлектронные атаки с применением передовых американских средств.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой
5 января, 10:58
 
В миреВенесуэлаКНДРКим Чен ЫнСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала