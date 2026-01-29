Китай приветствует подход России по продлению ДСНВ, заявило Минобороны КНР

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай приветствует позитивный подход России относительно продления на год обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) с США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Российский лидер 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.