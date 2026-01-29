Рейтинг@Mail.ru
10:41 29.01.2026 (обновлено: 10:53 29.01.2026)
Китай приветствует подход России по продлению ДСНВ, заявило Минобороны КНР
в мире, китай, россия, мария захарова, сша, владимир путин, минобороны кнр
В мире, Китай, Россия, Мария Захарова, США, Владимир Путин, Минобороны КНР
Китай приветствует подход России по продлению ДСНВ, заявило Минобороны КНР

Минобороны КНР: Китай приветствует подход России по продлению ДСНВ на год

Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай приветствует позитивный подход России относительно продления на год обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) с США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Касательно вашего вопроса про Договор о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией, я хотел бы отметить, что Китай высоко ценит позитивный настрой, проявленный Россией", - заявил Цзян Бинь, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с ДСНВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Пример Ирана требует от Минобороны России и Китая анализа, заявил Белоусов
27 января, 14:53
 
В миреКитайРоссияМария ЗахароваСШАВладимир ПутинМинобороны КНР
 
 
