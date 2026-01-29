Минобороны: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с РФ, а также поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих важнейшие интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран на всех уровнях и во всех областях принесли значительные результаты, что играет важную роль в поддержании международной и региональной стабильности", - подчеркнул он.