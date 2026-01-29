Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
10:15 29.01.2026 (обновлено: 11:32 29.01.2026)
Минобороны: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
Минобороны: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
2026
Минобороны: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Российский флаг в Пекине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с РФ, а также поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих важнейшие интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Китай будет сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия и обогащения содержания сотрудничества, а также оказания твердой взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим важнейшие интересы и основные озабоченности обеих сторон", - заявил Цзян Бинь.
Он добавил, что Пекин готов вместе с Москвой вносить новый вклад в углубление российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, а также непрерывно привносить позитивную энергию в глобальную безопасность и стабильность.
"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран на всех уровнях и во всех областях принесли значительные результаты, что играет важную роль в поддержании международной и региональной стабильности", - подчеркнул он.
