СМИ: в Китае казнили 11 человек, осужденных за убийства и мошенничество

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Народный суд средней ступени города Вэньчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян привел в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов преступного синдиката, признанных виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая

"После получения судебного решения и приказа о приведении смертной казни в исполнение от Верховного народного суда, Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в соответствии с законом огласил приговор о смертной казни в отношении 11 преступников и привел его в исполнение", - сообщает телеканал.

Ранее Верховная народная прокуратура КНР сообщала, что в конце сентября 2025 года Народный суд средней ступени города Вэньчжоу приговорил 11 членов преступного синдиката "семья Мин" к смертной казни за умышленные убийства, мошенничество, незаконное удержание людей, организацию казино, торговлю наркотиками и организацию проституции.

Сообщалось, что преступный синдикат действовал на севере Мьянмы на границе с КНР, а жертвами мошенничества были граждане Китая. В ноябре 2023 года главари преступной группировки Мин Гопин, Мин Цзюйлань, Мин Чжэньчжэнь были арестованы, а лидер синдиката Мин Сюэчан совершил самоубийство во время рейда. Осенью того же года Мьянма выдала Китаю большое число лиц, подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве.