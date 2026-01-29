В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Врачи в Приморье успешно удалили у 17-летней девушки огромную кисту яичника с объемом жидкости около 2,5 литра, сообщает краевой минздрав.

"Врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи провели редкую операцию 17-летней пациентке. У девочки обнаружили огромную кисту яичника с объемом жидкости около 2,5 литра", - говорится в сообщении.

Девушка обратилась к врачу из-за незначительных болей и заметного увеличения живота за несколько месяцев. Серьезных жалоб при этом не было. Обследование показало крупное образование левого яичника размером почти 27 сантиметров. По словам специалистов, подобные случаи встречаются крайне редко даже у взрослых женщин.

Лапароскопическую операцию провела мультидисциплинарная команда врачей.

"Нам удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить яичник, что особенно важно для будущего репродуктивного здоровья пациентки", - приводятся в сообщении слова заведующего детским гинекологическим отделением Мнацакана Симоняна.