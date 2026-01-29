Рейтинг@Mail.ru
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
03:36 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kista-2070889054.html
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника - РИА Новости, 29.01.2026
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника
Врачи в Приморье успешно удалили у 17-летней девушки огромную кисту яичника с объемом жидкости около 2,5 литра, сообщает краевой минздрав. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:36:00+03:00
2026-01-29T03:36:00+03:00
хорошие новости
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6f276d4ed16e4787e6339bda1a1f09.jpg
https://ria.ru/20260127/hirurgi-2070595035.html
https://ria.ru/20260127/vrachi-2070507195.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8eaf5e230badec90e2b03a285d227e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край
Хорошие новости, Приморский край
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника

В Приморье у девушки успешно удалили кисту яичника объемом 2,5 литра

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хирургическая операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Врачи в Приморье успешно удалили у 17-летней девушки огромную кисту яичника с объемом жидкости около 2,5 литра, сообщает краевой минздрав.
"Врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи провели редкую операцию 17-летней пациентке. У девочки обнаружили огромную кисту яичника с объемом жидкости около 2,5 литра", - говорится в сообщении.
Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 см - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом
27 января, 16:46
Девушка обратилась к врачу из-за незначительных болей и заметного увеличения живота за несколько месяцев. Серьезных жалоб при этом не было. Обследование показало крупное образование левого яичника размером почти 27 сантиметров. По словам специалистов, подобные случаи встречаются крайне редко даже у взрослых женщин.
Лапароскопическую операцию провела мультидисциплинарная команда врачей.
"Нам удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить яичник, что особенно важно для будущего репродуктивного здоровья пациентки", - приводятся в сообщении слова заведующего детским гинекологическим отделением Мнацакана Симоняна.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, прогноз благоприятный.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы
27 января, 11:54
 
Хорошие новостиПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала