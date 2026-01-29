В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

В СПЖ уточнили, что протоирей задержан незаконно, потому что имел при себе документы священника и не числился в розыске.

"Однако сотрудники ТЦК заявили, что нужно только обновить данные, и отвезли в ближайший ТЦК. Как указывается, отца Александра посадили в микроавтобус и отправили в неизвестном направлении", - добавили в СПЖ.