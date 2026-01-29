В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве похитили священника Кирилловского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Иценко, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержали протоиерея Александра Иценко. По дороге на Всенощное бдение 28 января 2026 года сотрудники ТЦК задержали в Киеве протоиерея Александра Иценко, который служит в Кирилловском монастыре", - говорится на сайте СПЖ.
В СПЖ уточнили, что протоирей задержан незаконно, потому что имел при себе документы священника и не числился в розыске.
"Однако сотрудники ТЦК заявили, что нужно только обновить данные, и отвезли в ближайший ТЦК. Как указывается, отца Александра посадили в микроавтобус и отправили в неизвестном направлении", - добавили в СПЖ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.